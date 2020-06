Huis van het Kind schenkt vrijetijdspakketten aan kwetsbare gezinnen Valentijn Dumoulein

29 juni 2020

10u12 0 Meulebeke Het Meulebeekse Huis van het Kind schenkt bij de start van de zomervakantie een reeks vrijetijdspakketten aan kwetsbare gezinnen. Zo wil de gemeente kinderen ondersteunen die het door de coronacrisis extra moeilijk hadden.

“Voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare gezinssituatie is deze vakantieperiode niet altijd eenvoudig om in te vullen”, vertellen coördinator Nico Landuyt en brugfiguren Sara Kesteloot en Ann Vanthournout. “Het aanbieden van een vrijetijdspakket is dan ook een mooie aanzet om de zomervakantie goed in te zetten. “Voor elke leeftijdscategorie bestaat het vrijetijdspakket uit leuk knutsel-, spel- en sportmateriaal. Hiervoor werd samengewerkt met een Meulebeekse handelaar Many More. Zo steunen wij ook nog onze lokale economie.”

De brugfiguren bezorgen de pakketten deze week aan huis. Zij volgen tijdens het schooljaar ook de contacten tussen het gezin en het kind met de school op. “Met de levering van het vrijetijdspakket kunnen we tegelijkertijd polsen naar de noden en behoeften van de gezinnen en hen op de hoogte brengen van de werking van de brugfiguren, de Vrijetijdspas (een pas waarmee je goedkoper aan vrije tijd kan deelnemen, red.) én de werking van het Huis van het Kind in Meulebeke", aldus Sara en Ann.