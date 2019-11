Huis van het Kind plaatst tutjesboom aan ’t Berenhuisje Valentijn Dumoulein

28 november 2019

11u31 1 Meulebeke Bij buitenschoolse kinderopvang ’t Berenhuisje in Meulebeke heeft het Huis van het Kind een tutjesboom geplaatst. Kinderen kunnen er voortaan hun fopspeen in hangen. In ruil krijgen ze een teddybeer cadeau.

De tutjesboom werd woensdagavond ingehuldigd in het bijzijn van de Sint. “De Zwarte Pieten hebben de tuutjes in de boom gehangen”, zegt schepen van Sociale Zaken Lieve Germonprez (VRIJ). “Afscheid nemen van een fopspeen is voor een kind nooit leuk. Daarom willen we dit wat aangenamer maken voor kinderen die er rijp voor zijn. Ze kunnen in ’t Berenhuisje hun fopspeen afgeven en in ruil krijgen ze een zachte teddybeer. Wij hangen aan het tuutje een mooie slinger met de naam van het kind en daarna hangen we samen met het gezin de fopspeen in de tutjesboom.”

Wie wil deelnemen aan het initiatief, kan een afspraak maken op 051/48.83.46 of via huisvanhetkind@meulebeke.be.