Honderdtal gezinnen zonder tv nadat kabel doorbrandt bij brand haag Alexander Haezebrouck

16 juli 2019

23u57 0

In de Tieltstraat in Meulebeke vatte dinsdagnamiddag omstreeks 20.45 uur een haag van een woning vuur. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrijwel meteen blussen. Doordat bij de brand een televisiekabel doorgebrand werd, zaten dinsdagavond zo’n 100 gezinnen zonder televisie. Gelukkig raakte niemand gewond. Voor de gezinnen zat er niets anders op dan een spelletje kaarten of iets anders te doen in plaats van voor de buis te hangen.