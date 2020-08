Hinder in Ommegangsdreef en Vuilputstraat door werken CDR

08 augustus 2020

De werken in opdracht van Aquafin aan het kruispunt van de Ommegangsdreef en de Vuilputstraat in Meulebeke gaan op maandag 10 augustus de tweede fase in. Tegen eind augustus wordt op het kruispunt een overstort geplaatst. Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet toegelaten. Er wordt een omleiding voorzien via de Ommegangsdreef, de Oostrozebekestraat, de Mandellaan, de Vuilputstraat en omgekeerd.