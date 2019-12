Heftruckbestuurder zwaargewond bij arbeidsongeval in Libeltex VHS

12 december 2019

20u52 0

Bij het textielbedrijf Libeltex is donderdag in de vooravond een heftruckbestuurder zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Wat wel vast staat, is dat de heftruck achteruit is gereden tegen een vrachtwagen. De stuurhut van de heftruck belandde tegen de trekker. In de vrachtwagen raakte niemand gewond maar de bestuurder van de heftruck zat gekneld. De man kan evenwel snel bevrijd worden. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.