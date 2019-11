Heemkring zoekt materiaal over Meulebeekse wielerhelden Valentijn Dumoulein

13 november 2019

16u22 4 Meulebeke Heemkring Mulenbeca plant volgend jaar een expo over de 75ste verjaardag van de wielerwedstrijd Omloop-Mandel-Leie-Schelde. Om genoeg materiaal te vinden, doet ze nu een oproep bij het publiek.

De heemkring plant niet alleen een tentoonstelling, maar ook een uitgave en een sportieve avond met (ex-)wielrenners. De heemkring is op zoek naar foto’s, filmpjes, krantenknipsels, verhalen, chromo’s, documenten en andere memorabilia van lokale wielerhelden, koersorganisaties of rennersploegen. Wie kan helpen, mag een seintje geven aan Frank Develtere via frank.develtere@gmail.com of op 0478/67.24.50 of aan Chris Landuyt via landuyt998877@hotmail.com of op 0477/35.45.96.