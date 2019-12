Heemkring hekelt geplande verkoop en afbraak O.L.V van Weedom-kapel Valentijn Dumoulein

17 december 2019

18u30 0 Meulebeke De gemeente Meulebeke wil de grond waarop de neogotische kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Weedom – in de volksmond ook Dendauws kapelle – in de Gentstraat verkopen. Dat de kapel dreigt gesloopt worden, is niet naar de zin van heemkring Mulenbeca.

De kapel dateert van 1865 en werd tijdens de Eerste Wereldoorlog een tijdje gebruikt als schuilplaats voor een vluchteling. In 1984 is ze nog uitgebreid gerestaureerd. Ze was eerst in handen van de Decanale Werken Tielt, maar in april kwam ze in het bezit van de gemeente Meulebeke. Dat gebeurde via onteigening voor de aanleg van een fietspad in de Gentstraat. Voor het fietspad is echter maar een beperkte oppervlakte van de grond nodig. De gemeente wil nu de resterende grond met kapel verkopen aan een particulier. Die wil de grond wel kopen als hij de kapel mag slopen.

Historische waarde

Dat is niet naar de zin van heemkring Mulenbeca. “De kapel heeft een historische en esthetische waarde. We vragen ons ook af wat er met de inhoud van het aanwezige erfgoed zal gebeuren”, zegt voorzitter Frank Develtere. “We betreuren het gebrek aan visie op erfgoed. We roepen op om een wijze beslissing te nemen rond zaken die voor onze gemeenschap waardevol zijn.”

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) vertelt een ander verhaal. “De voordeur van de kapel staat op de rooilijn voor die werken aan het fietspad. De mensen die de grond willen kopen, hebben door de kapel ook geen goed zicht op de weg als ze uitrijden en met een fietspad kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Dan zouden ze al tot op het fietspad moeten uitrijden om een goed zicht op de baan te krijgen. De sloop is dus noodzakelijk om de veiligheid te garanderen.”

De verkoopbelofte ligt woensdagavond ter stemming voor op de gemeenteraad.