Exclusief voor abonnees Heemkring eert ‘stille’ verzetsheld Joseph Versaevel met boek Valentijn Dumoulein

29 oktober 2019

15u15 1 Meulebeke Joseph Versavel vocht in 1914-1918 aan de loopgraven bij de IJzer en maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van het verzet, maar moest dat uiteindelijk met zijn leven bekopen. Zijn verhaal bleef tot nu toe wat onderbelicht, maar heemkundige Inez Demarez brengt daar met de publicatie van het boek ‘Met hart en ziel. Het levensverhaal van Joseph Versavel’ verandering in.

Inez Demarez is met dit boek niet aan haar proefstuk toe. Ze pende voor heemkring Mulenbeca een tiental publicaties over verschillende lokale historische figuren en gebeurtenissen. In 2014 schreef ze naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog nog het boek ‘ ’t is Oorlog! Meulebeke in 1914-1918’. Dit keer richtte ze haar pijlen op Joseph Versavel. “Hij was een dynamisch mens die veel voor Meulebeke betekend heeft, maar waar eigenlijk weinig over terug te vinden was”, vertel Inez. “Gelukkig konden we terecht bij zijn zoon Staf, die ondertussen ook al flink in de tachtig is. Hij kon nog veel leemtes invullen.”

