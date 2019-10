Heavens Door Revival tovert OC Vondel om tot rockpaleis Valentijn Dumoulein

24 oktober 2019

13u21 0 Meulebeke Het rockfestival Heavens Door Revival palmt op zaterdag 26 oktober opnieuw ontmoetingscentrum Vondel in Meulebeke in. Nieuw is dat er dit keer vier bands op de affiche prijken.

Initiatiefnemer is Larry Delaere, die vroeger muziekcafé Heavens Door uitbaatte. Om de leuke tijden in het café even te doen herleven, pakt hij dit jaar al met de negende editie van het festival uit. Om 18 uur openen de deuren van Vondel, een uurtje later treedt From The Road op. Deze negenkoppige band brengt covers van Lynyrd Skynyrd. Om 21 uur volgt Thorium, een band die bestaat uit drie leden van Ostrogoth. Om 22.30 uur volgt headliner Ross The Boss, een project dat begon als een Manowar-tribute, maar al snel evolueerde naar een band met eigen materiaal. Afsluiter van de avond is de Ledegemse coverband MFH, met muziek van Metallica, System of a Down, Foo Fighters en DogEatDog.

Tickets kosten vijftien euro in cafés De Gouden Leeuw en De Kring en De Snooker. Aan de deur betaal je achttien euro.