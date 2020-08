Heaven’s Door Revival afgelast Valentijn Dumoulein

31 augustus 2020

18u00 1 Meulebeke Het muziekfestival Heaven’s Door Revival zal dit jaar niet plaatsvinden. Ook hier is de coronacrisis de reden. De organisatoren verplaatsen alles naar 2021.

“Gezien de huidige crisis blijft aanslepen en er voor de evenementensector geen verbetering in zicht is, zien wij ons genoodzaakt Heaven’s Door Revival 2020 volledig af te gelasten en te verplaatsen naar 2021", zegt organisator Larry Delaere. “Dit is een beslissing die we met spijt in het hart moeten nemen. Door de huidige maatregelen omtrent social distancing en beperkte capaciteit voor indoor evenementen, is het voor ons onmogelijk om een editie van Heaven’s Door Revival te organiseren zoals jullie dat van ons gewend zijn. Daarom hebben we beslist om onze jubileum-editie te verplaatsen naar volgend jaar. Houd alvast 30 oktober 2021 vrij in jullie agenda, want dan komen we terug in volle sterkte.”