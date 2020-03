Hartverwarmend: kinderen maken tekeningen en dansen voor bewoners van De Zonnewende Valentijn Dumoulein

17 maart 2020

16u43 1 Meulebeke Een groepje kinderen dat opvang krijgt in de Sint-Amandusschool heeft dinsdagnamiddag een hartverwarmende actie uitgevoerd aan rusthuis De Zonnewende. Acht kinderen en drie juffen trokken voerden er een dansje uit voor de senioren die door het coronavirus afgesloten zijn van alle bezoekers. Ze gaven ook enkele tekeningen af.

“Het is onze manier om met deze crisis om te gaan”, zeggen juffen Els Verhelst, Sabine Vanoverbeke en Heidi Dejonghe. “De weinige kinderen die nu opvang op school krijgen, willen zich ook nuttig bezighouden en zo kwamen op het idee een dansje in te oefenen en dat voor hen te brengen. We hebben meteen ook wat tekeningen gemaakt en die aan de bewoners afgegeven.”

Het rusthuis is erg dankbaar voor de aandacht. “We moedigen meer van dit soort acties aan en we hopen dat er de komende dagen en weken nog heel wat Meulebekenaren eens met een kaartje langskomen. Ze mogen ook contact hebben via de ramen aan de buitenkant”, zegt Nathalie De Muynck. “Wie een actie wil doen, meldt dat wel best op voorhand, zodat we weten wat we mogen verwachten.”

De senioren zelf zitten ondertussen ook niet stil. Zo konden we een vrouw spotten die een briefje voor haar familie aan het schrijven was en dat aan haar raam hing.