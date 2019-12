Halfopen loods palettenbedrijf in lichterlaaie, kwaad opzet niet uitgesloten LSI

14 december 2019

02u54

Bron: LSI 0 Meulebeke In Meulebeke heeft een uitslaande brand in de nacht van vrijdag op zaterdag een halfopen loods met houten paletten van palettenbedrijf JH Pallets vernield. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten.

De vlammen konden rond 0.45 uur in de Slabancestraat in Meulebeke worden opgemerkt. De brandweer van de zone Midwest rukte onder meer met de posten Meulebeke, Ingelmunster en Tielt uit om het vuur te blussen. De vlammen vonden een gretige prooi in het hout van de gestapelde paletten. Toch slaagde de brandweer er vrij snel in de brand onder controle te krijgen. Heel wat paletten en het dak van de loods moesten er wel aan geloven. De brandweer had na het blussen nog geruime tijd werk om het aanwezige materiaal uit de loods te halen en af te blussen.

Maandagnacht was er al een kleine brand in het bedrijf. De site is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek van een branddeskundige van het parket. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Twee branden in één week tijd lijken teveel toeval.

JH Pallets werd in 2001 door zaakvoerder Jo Haerinck opgericht. In april 2018 werd de firma verkocht aan een Oost-Vlaamse vennootschap. De voormalige zaakvoerder is deze week op 52-jarige leeftijd overleden en wordt precies op zaterdag 14 december begraven.