Haag afgebrand nadat bewoner vuurtje stookt LSI

19 maart 2020

13u14

Bron: LSI 1 Meulebeke In de tuin van een woning in de Gentstraat in Meulebeke is donderdagmiddag een volledige haag afgebrand. Oorzaak is wellicht een afvalbrand achteraan de tuin.

Een politiepatrouille van de zone Midow merkte rond 11.50 uur plots heel wat rook op in de buurt van de Gent- en Kortestraat. Nazicht leerde dat een haag in vuur en vlam stond. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse en kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een woning. Een volledige haag en enkele bomen zijn wél naar de vaantjes. Wellicht stookte een bewoner uit de Gentstraat een vuurtje met afval in de tuin en sloegen de vlammen op de haag over. De man zal in dat geval voor alle kosten mogen opdraaien.