Gratis gidsbeurten op Meulebeekse begraafplaats Valentijn Dumoulein

16 september 2020

16u23 2 Meulebeke Het Meulebeekse kerkhof telttal van praalgraven van vooraanstaande lokale families. Wie meer over die geschiedenis wil leren kan op zaterdag 19 of zondag 27 september gratis een gegidste wandeling krijgen.

Gidsen van dienst zijn schepen Danny Bossuyt, Frank Develtere en Carlos Devos. Het kerkhof kreeg reeds in 1806 zijn huidige structuur. “Tal van praalgraven van 19e eeuwse notabele Meulebeekse families bleven bewaard en hebben elk hun boeiend verhaal”, zegt de schepen. “De begraafplaats herinnert tevens aan de gruwel van beide wereldoorlogen en bevat nog een aantal interessante militaire zerkjes.” Verzamelen gebeurt aan de ingangspoort in de Politieke Gevangenenstraat aan de kant van Ter Deeve. Dat gebeurt op zaterdag 19 september om 14 uur of op zondag 27 september om 10 uur. Inschrijven kan via de gemeentelijke website.