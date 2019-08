Gino is nieuwe deken van de Paanders Valentijn Dumoulein

16 augustus 2019

17u07

Bron: VDI 0 Meulebeke De inwoners van de Paanders vierden op 15 augustus traditiegetrouw hun halfoogstfeesten. Daar hoort ook de inhuldiging van een nieuwe deken van de Paanders bij. Die eer gaat dit keer naar Gino Delmotte. Hij volgt Johan Christiaens op.

Gino is getrouwd met Katy Claerhout en werkt in de sociale dienst van rusthuis Sint-Vincentius. Ze hebben met Wout (16) en Lien (15) twee kinderen. Hij is ook landbouwer met een focus op de teelt van kool, maïs en tarwe. Daarnaast is hij ook nog zelfstandig onderhoudsmechanieker. Hij ziet zijn dekenschap als een erkenning en als een uitgelezen kans om vrienden van vroeger nog eens te ontmoeten. De aanstelling vond plaats tijdens een eucharistieviering in de parochiekerk. Zowel de lokale politici, buren als vrienden van Gino kwamen hem feliciteren.