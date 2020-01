Gemeenteraadsvoorzitter zet ‘stapsgewijze aanpak meerjarenplan’ op agenda: “Visie uitwerken is niet louter het werk van een select clubje” Valentijn Dumoulein

23 januari 2020

13u24 2

Is er een opening in de politieke crisis die Meulebeke al enkele weken beheerst? Dat moet woensdag 29 januari op de gemeenteraad blijken. Gemeenteraadsvoorzitter Bert Verdru heeft alvast het punt ‘stapsgewijze aanpak van het meerjarenplan’ op de agenda geplaatst in een poging om de situatie te deblokkeren.

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) liet eerder al weten de geplande belastingsverhoging van 7 naar 7,5 procent te laten vallen en houdt nu woord. Toch is dat voor de drie VRIJ-leden, die als onafhankelijke in de raad zetelen, niet voldoende. Zij willen een inspraaktraject dat het meerjarenplan voorafgaat.

“Over de partijgrenzen heen stel ik een wens naar inspraak vast. Daarom plaatste ik in mijn hoedanigheid van gemeenteraadsvoorzitter dat extra punt op de agenda van de raad”, reageert Bert Verdru. “Dit is bovendien een maatschappelijke tendens. Onze raadsleden willen meedenken en niet buitenspel gezet worden. De aanwezige expertise is groot en er moet een manier gezocht worden om iedereen mee te betrekken in de opmaak van dat plan. Het zou een gemiste kans zijn om niet allen samen werk te maken van een gedragen meerjarenplan. De visie voor de komende jaren van onze gemeente helpen uitstippelen, is niet louter het werk van een select clubje maar zie ik als de taak van de volledige raad. Mijn oproep naar de raad is: laten we tijd maken om samen in een open en constructief klimaat te bouwen aan de toekomst van Meulebeke.”

“Resultaat op het eind toch hetzelfde”

Burgemeester Dirk Verwilst zit vrijdag samen met zijn partijgenoten om de gemeenteraad van woensdag voor te bereiden. “Ik wil eerst luisteren naar de groep voor we een gezamenlijk standpunt innemen”, zegt hij. “Persoonlijk vind ik het wat laat om hiermee uit te pakken. Er circuleren verschillende visies over de manier van werken in dit dossier. Dat wil niet zeggen dat een visie van andere mensen verkeerd is. Of die al dan niet de beste is, laat ik in het midden. Ik zie deze discussie als samen naar een eindpunt moeten, maar verschillende routes nemen. Stel dat Parijs de bestemming is en de één gaat via Brussel en de ander neemt een route van hieruit rechtdoor: het resultaat is op het eind toch hetzelfde. Of er dus een andere methode in dit dossier nodig is, dat zal een eeuwige discussie blijven.”

“Zogezegde toegeving”

Bert Verdru blijft alvast op zijn hoede. “We gaven in december een duidelijk signaal dat we inspraak verwachten. De enige reacties die we vanuit het college kregen zijn het afnemen van de bevoegdheden van schepen Lieve Germonprez, het opnieuw voorleggen van het meerjarenplan zonder enige vorm van overleg met nog extra investeringen en de zogezegde toegeving naar een aanslagvoet van 7 procent aanvullende personenbelasting, terwijl dit het gewoon het aanhouden van het huidige percentage is. Bovendien verspreiden ze de boodschap dat de raad niet begaan is met de toestand in Meulebeke en dat dit om een politieke machtsstrijd gaat. Ik zie het als mijn taak daar op te reageren en de volledige raad te verdedigen.”

Wisselmeerderheid?

Vindt het punt geen groen licht bij de Lijst van de Burgemeester, dan is het via een wisselmeerderheid goedkeuren nog altijd een andere optie. N-VA is alvast voorstander, laat Benedikt Van Staen weten. “Of dit de juiste methode is, laat ik in het midden, maar het is de enige kans om inspraak te krijgen”, zegt hij. Oppositiepartij ZorgSaam zit eerstdaags samen om de agenda te bespreken. En dan is het nog afwachten wat raadsleden Mouna Belkadi (sinds kort onafhankelijk) en Nele Gelaude zullen doen. De ontknoping volgt op 29 januari.