Gemeentediensten slaan aan het hamsteren, want “door politieke crisis zelfs geen wc-papier meer in kinderopvang” Valentijn Dumoulein

30 januari 2020

11u34 0 Meulebeke Hoe surreëel de gevolgen van de politieke crisis zijn, bleek woensdagavond al meteen bij aanvang van de gemeenteraad. Zo zou het wc-papier in een kinderopvang op geraakt zijn, doordat kleine aankopen niet snel genoeg goedgekeurd geraken tijdens de politieke impasse. “Maar dat is onzin”, reageert raadsvoorzitter Bert Verdru.

“Er doen in Meulebeke heel wat geruchten de ronde en ik doe dan ook een oproep aan de raad om onze burgers correct te informeren”, stak raadsvoorzitter Bert Verdru (onafhankelijk) van wal. “Zo is op straat te horen dat er geen wc-papier meer is voor buitenschoolse kinderopvang ’t Berenhuisje en dat lezingen of activiteiten niet meer kunnen doorgaan. Dat is onzin. Een ander in een slecht daglicht stellen door onwaarheden te vertellen is niet de manier waarop we aan politiek moeten doen.”

Bestelaanvragen

Burgemeester Dirk Verwilst reageerde scherp: “Het is u die deze cowboyverhalen de wereld instuurt. Dit is beschamend. Over heel Vlaanderen praten ze over Meulebeke, waar drie onafhankelijken zich om egoïstische redenen hebben afgescheurd. Om de goede werking van de gemeente niet in het gedrang te brengen hebben we alle bestelaanvragen punt voor punt behandeld op het schepencollege. Dat is het bevoegd orgaan om ze goed te keuren, voor ze op de raad komen. Er kan geen enkele grote investering gebeuren. Kleinere aankopen moeten nu eerst via ons en dan via de gemeenteraad passeren. Dus ook dat toiletpapier. U trekt dat nu in het belachelijke, maar desnoods betaal ik dat uit eigen zak om de werking te blijven garanderen.”

Hamsteren

Ondertussen blijkt dat sommige gemeentediensten aan het hamsteren slaan. “Als gevolg van uw manoeuvre bestellen ze drie tot zes keer meer van een bepaald product om zeker te zijn dat ze verder kunnen werken. Ze lopen op eieren omdat ze niet weten wat er in de huidige situatie wel en niet goedgekeurd mag worden.” N-VA was kritisch, omdat slechts 43 van de 80 bestelaanvragen op de gemeenteraad voorlagen, maar na wat discussie en een inkijk in de overige aanvragen gingen ze wel akkoord. Die komen volgende keer voor ter stemming.