Gemeente wil weer volwaardige walgracht aan kasteel Ter Borcht Valentijn Dumoulein

18 februari 2020

12u43 0 Meulebeke De renovatie van het interieur van kasteel Ter Borcht in Meulebeke is volop bezig, maar ook de omgeving krijgt een opknapbeurt. Op de gemeenteraad bleek dat er een plannen zijn voor een extra brug naar het kasteel vanuit de Ter Borchtlaan en ook de walgracht wil ze in zijn oorspronkelijke staat herstellen.

De renovatie van het kasteel moet eind dit jaar achter de rug zijn. De gemeente zou het historische gebouw bij het BK veldrijden in januari 2021 graag als ontvangstruimte gebruiken. Op de gelijkvloerse verdieping komt een horecazaak, maar ook de buitenkant krijgt een opknapbeurt. “Zo gaan we een extra brug aanleggen vanuit de Ter Borchtlaan naar het kasteel”, zegt milieuschepen Danny Bossuyt (Lijst van de Burgemeester). “Zo kun je makkelijk in die straat parkeren en zit je toch op wandelafstand van het kasteel. Verder zijn er opknapwerken gepland aan de brug aan de hoofdingang van het kasteel en ook het houten bruggetje bij sportschool VILO gaan we wat verplaatsen en renoveren. Daarnaast gaan we de originele walgracht weer in ere herstellen. Nu loopt het water maar langs twee kanten van het kasteel door en straks moet dat opnieuw rond het hele gebouw zijn. Daarnaast volgen er nog allerlei aanplantingen in het kasteelbos.” De plannen zijn nog niet definitief. Eerst moet het omstreden meerjarenplan nog goedgekeurd raken.