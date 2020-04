Geen coronavirus bij medewerkers woonzorgcentrum De Zonnewende Valentijn Dumoulein

29 april 2020

Uit een uitgebreide testing van alle personeelsleden blijkt dat woonzorgcentrum De Zonnewende geen besmettingen met Covid-19 heeft.

Er waren de voorbije weekend ook geen inwoners die symptomen van het coronavirus hadden. “Dit geeft ons een extra duw in de rug om er meer dan 100% tegen aan te gaan om De Zonnewende verder corona-vrij te houden", klinkt het in een mededeling van de directie. “De geleverde inspanningen om onze medewerkers bij te scholen en te duiden op het belang van het regelmatig wassen van de handen, het dragen van de juiste mondmaskers, het correct toepassen van het dragen van handschoenen en andere beschermingsmiddelen, het ontsmetten van contactpunten en materialen, enz... hebben resultaat gegeven. We willen iedereen bedanken voor de steun in deze periode.”