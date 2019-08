Frederik ontwerpt app die je overal ter wereld naar Radio FM Gold laat luisteren Valentijn Dumoulein

19 augustus 2019

14u54

Valentijn Dumoulein

De lokale radiozender Radio FM Gold is vanaf september te beluisteren via een nieuwe app die door de naar Finland uitgeweken Oostrozebekenaar Frederik Vermaete is gemaakt. Daardoor is het nu mogelijk overal ter wereld via je smartphone naar de zender te luisteren.

FM Gold is sinds jaar en dag te beluisteren via de frequenties 106.9 (Tielt-Meulebeke) en 105.6 (Izegem-Roeselare) en heeft zijn uitvalbasis in Meulebeke. Daarnaast kan je de zender ook via internet beluisteren, maar ook wie een smartphone of tablet heeft zal dat nu kunnen doen. Frederik Vermaete ontwikkelde de app op eigen initiatief. De Oostrozebekenaar trok na zijn studies als industrieel ingenieur naar Finland. Hij werkt er als testingenieur bij softwarebedrijf Unikie.

Eigen app

“Ik had eerder al StriimiRadio gemaakt, een app die een reeks Finse radiozenders met digitale streams bij elkaar verzamelt”, vertelt hij. “Terwijl ik bezig was daar een tweede versie van voor te bereiden, kreeg ik van familieleden de vraag of het ook mogelijk was Radio FM Gold op te spelen. Dat zal mogelijk zijn, want de gebruiker zal binnenkort zelf zijn streams kunnen toevoegen. Toen ik hoorde dat FM Gold nog geen eigen app had, contacteerde ik hen met de vraag of er interesse was. De app hergebruikt deels de code van mijn eerder project en op de manier kon ik alles toch vlot realiseren.”

De app is te vinden via Google Play en werkt op Android. “Wie niet binnen het FM-bereik is van onze zender kan dan de app gebruiken”, vertelt Bart Verstraete van FM Gold. “Tijdens het afspelen van muziek kan de gebruiker meteen zien welke artiest en welk liedje er speelt. Verder is het ook mogelijk liedjesteksten op te vagen of om de afspeellijst van de twintig meest recente nummers te bekijken.” De app bevat verder mededelingen en een programmalijst. Je kan ook de muziekdatabase van de zender raadplegen. “Als bonus zit er een weerbericht voor de komende 24 uur mee ingebouwd”, aldus Bart.

Frederik vraagt de gebruikers hun feedback en review na te laten via de app zelf en op Google Play. De app is vanaf 1 september te downloaden.