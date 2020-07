Folle et Fou danst voor senioren in De Zonnewende Valentijn Dumoulein

08 juli 2020

16u43 2 Meulebeke Ook in coronatijden was er een dansstage bij dansschool Folle et Fou in Meulebeke. Als kers op de taart gaven de deelnemende kinderen en jongeren het beste van zichzelf tijdens een toonmoment aan rusthuis De Zonnewende.



“In de voormiddag volgden 52 kinderen en jongeren het kamp ‘Bal en bewegen”, zegt Lieve Germonprez. “In de namiddag vond de dansstage plaats. Daar namen 124 jongeren aan deel. Gezien er geen slotshow voor ouders kan worden gegeven, zijn we naar De Zonnewende getrokken, waar we in de voortuin een demonstratie hebben gegeven. Alle leeftijdsgroepen traden in bubbels op voor de vleugels in het Ooster- en Westerhuis van het rusthuis. Zowel voor de kinderen als senioren was het een aangename ervaring. Door de coronacrisis zijn we op dit idee gekomen, maar dit toonmoment is ons zo goed bevallen dat we hier jaarlijks een vaste waarde van willen maken.”