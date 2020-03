Fietser (73) levensgevaarlijk gewond bij ongeval op kruispunt Hans Verbeke

31 maart 2020

18u00 0 Meulebeke Bij een ongeval langs de Gentstraat is dinsdagvoormiddag de 73-jarige fietser Lucien Verstraete uit Meulebeke levensgevaarlijk gewond geraakt. De man werd opgeschept door een wagen toen hij zonder stoppen een kruispunt dwarste.

Lucien Verstraete reed met zijn tweewieler in de Hondekerkhofstraat. Om nog onbekende reden dwarste hij het kruispunt met de Gentstraat, om zo via de Papestraat zijn weg te vervolgen. Uit de richting van het centrum kwam echter een jonge vrouw uit Meulebeke gereden. Ze was compleet verrast door de plots opduikende fietser en kon een ongeval niet vermijden.

Buiten bewustzijn

De klap was bijzonder hevig. Lucien Verstraete werd opgeschept, belandde in de voorruit van de personenwagen en kwam uiteindelijk op straat terecht. Zijn fiets eindigde in de gracht. Het slachtoffer was onmiddellijk buiten bewustzijn. De jonge automobiliste probeerde hem zo goed mogelijk bij te staan, in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Lucien Verstraete kreeg ter plaatse nog langdurige verzorging. Hij verkeerde in kritieke toestand op het moment dat hij naar het AZ Delta in Roeselare werd overgebracht. De automobiliste kwam er met de schrik vanaf. De vrouw was wel diep onder de indruk.

Eric en Jempi

Lucien Verstraete, een geboren en getogen Meulebekenaar, is een gekende figuur. Hij is gehuwd met Annie Landuyt. Het echtpaar vierde vorige zomer nog hun gouden jubileum. Lucien koerste een tijdje en was zelfs ooit Ronde-winnaar Eric Leman en wereldkampioen Jempi Monserez te snel af. Nog voor zijn brugpensioen baatte hij met zijn echtgenote eerst de cafetaria van Ter Borcht uit en later ook De Bistro, op de hoek van de Oostrozebekestraat met de Karel van Manderstraat, telkens voor een periode van drie jaar. Later runde het echtpaar tien jaar lang café ’t Sas in de Kapellestraat en uiteindelijk zelfs nog iets langer ook café De Kring in de Statiestraat. Ook nu nog ging er geen dag voorbij of hij trok met zijn fiets de baan op.