Ex-poetshulp Cindy blaast volkscafé nieuw leven in: “Troeven? Biljarttafel en terras die hele jaar blijft staan” Charlotte Degezelle

23 december 2019

11u52 22 Meulebeke 2020 moet het jaar worden van Cindy Penninck (42). Ze gaf haar job als poetshulp op en opent op vrijdag 3 januari café De Nieuwe Leeuw op de Markt van Meulebeke. Haar carrièreswitch begon als een grap, maar ondertussen is Cindy er rotsvast van overtuigd dat ze De Nieuwe Leeuw een tweede leven kan inblazen en het volkse karakter, waar de zaak ooit zo bekend voor was, weer naar boven kan halen.

Op de hoek van de Markt en de Oostrozebekestraat wordt al decennialang café gehouden. Eerst onder de naam De Zwarte Leeuw, later verrees er een nieuwbouw en werd het café herdoopt tot De Nieuwe Leeuw. Twee maanden geleden ging de vorige zaakvoerder failliet, maar op vrijdag 3 januari heropent het café de deuren met achter de toog Cindy Penninck, een Tieltse die twee jaar terug voor de liefde naar de Berengemeente verkaste. “Ik werkte tot voor kort als poetshulp, maar was toe aan iets anders”, vertelt Cindy, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog op de lijst van Zorgsaam stond en in het dagelijks bestuur van de cultuurraad en in de milieuraad zetelt. “Het moest iets zijn met mensen, met een zorgende factor en liefst ook iets met leute en plezier. Dat ik uiteindelijk in een café verzeild ben, begon al grappend. Toen ik hoorde dat Nicole van café Germinal er op 1 augustus mee stopt, zei ik al lachend dat ik de zaak wel zou overnemen. Maar dat zette me aan het denken en al snel wou ik niet meer wachten tot volgende zomer om een eigen zaak te openen. Uiteindelijk was het mijn grootvader, Erik Penninck, die altijd boekhouder is geweest die me over de streep haalde. Hij zei me dat ik eens een risico moest durven nemen en bovenal moest doen wat ik graag wil doen.”

Oude foto

Zo belandde Cindy bij Brouwerij Bavik, eigenaar van De Nieuwe Leeuw. “Dat café stond leeg en ik zou er quasi meteen kunnen starten. Maar het eerste plaatsbezoek was schrikken. Mijn eerste indruk allesbehalve goed. We hebben hier een container afval uitgehaald. Maar Bavik was bereid om te investeren en dat heeft me overtuigd. De voorbije weken werden er door hen nieuwe frigo’s, een nieuwe tapinstallatie en een nieuwe keuken geïnstalleerd. Ook alle glazen werden vernieuwd en zelf ging ik aan de slag met verf en borstel. Ook kwam ik in het bezit van een foto uit de jaren 50 met het originele café ‘De Zwarte Leeuw’ erop. Die liet ik afdrukken op canvas en kreeg een plekje in de zaak. Straks moet ik nog wat decoreren en alles grondig poetsen, maar het voelt hier nu al heel wat huiselijker en gezelliger aan dan voorheen. Pronkstuk van de zaak is de biljarttafel, maar grote troef is zeker en vast ook mijn terras, dat het grootste en mooiste is van de Markt en bovendien heel het jaar mag blijven staan. ”

Verenigingen welkom

Op 3 januari om 17 uur gooit Cindy de deuren van De Nieuwe Leeuw voor het eerst open. Vanaf dan zal ze dagelijks, uitgezonderd op dinsdag, open zijn vanaf 8.30 tot sluitingsuur. Op marktdag woensdag zelfs vanaf 6 uur. “Er is echt vraag naar die vroege openingsuren”, zegt ze. “Mensen zullen hier ook terecht kunnen voor een croque-monsieur, warme hapjes en de klassieke portie gemengd. Op woensdag voorzie ik ook verse soep. Ik hoop dat er hier enkele verenigingen, bijvoorbeeld een biljartclub en een kaartersclub, hun thuis vinden en hou het zo lekker volks. De Nieuwe Leeuw was vroeger gekend als volkscafé, die tijden wil ik doen herleven en ik sta echt te trappelen om van start te kunnen gaan.”