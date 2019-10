Eerste steen woonpark Sint-Vincentius gelegd Valentijn Dumoulein

11 oktober 2019

15u11 2 Meulebeke Op de site van rusthuis Sint-Vincentius en het oude klooster is donderdagavond de eerste steen gelegd van woonpark Sint-Vincentius. De eerste fase zal bestaan uit het project De Nieuwe Kapelle, goed voor 24 appartementen. Bij de steenlegging zijn de eerste acht nieuwbouwwoningen aan de kant van de Bonestraat gelanceerd.

De verkoop van de eerste fase werd eind vorig jaar opgestart. Begin dit jaar volgde de afbraak van het oude klooster, daarna archeologisch onderzoek en nu zijn ook de werken uit de startblokken geschoten. “De ruwbouwwerken van de kelder zijn volop bezig, waardoor we binnenkort kunnen overgaan tot een definitieve eerstesteenlegging”, vertelt Isabelle Constandt van Vlaemynck Vastgoed. “De eerste fase De Nieuwe Kapelle zal bestaan uit vierentwintig appartementen met één, twee of drie slaapkamers. Ondergronds zijn er garages en parkeerplaatsen met bergingen. De verkoop van de eerste fase is een succes, want er is al zestig procent verkocht.”

In totaal zouden op de site dertig woningen komen en zesenzeventig appartementen gebouwd worden rond een groene parkzone. Eens de bewoners van het rusthuis hun intrek hebben genomen in hun nieuwe vestiging starten de afbraakwerken van het oude rusthuis en start ook de verkoop van de andere woningen.