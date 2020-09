Dynamica en ATV organiseren oude tractorrit Valentijn Dumoulein

04 september 2020

10u38 0 Meulebeke De vzw Dynamica en ATV organiseren op zondag 6 september een oude tractorenrit ten voordele van hun leden. De rit bedraagt ongeveer 30 kilometer met een tussenstop, waar een drankje zal zijn. Bij terugkomst is er ook nog een hapje.

Start en aankomst zijn aan café D’Oude Pekkerij in de Achtste Linielaan. Wie mee wil betaalt 15 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen slechts 5 euro. De start is stipt om 13 uur. Leen van Dynamica en mensen met een beperking en hun begeleiders mogen gratis mee. Iedereen welkom. Meer info bij birger.deblanck@outlook.com of 0494/82.90.38.