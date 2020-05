DV Foods schenkt bedankingspakketten aan woonzorgcentra Valentijn Dumoulein

07 mei 2020

13u00 0 Meulebeke De Meulebeekse industriële bakkerij DV Foods schenkt een reeks bedankingspakketjes aan zorgverstrekkend personeel in de regio. Op die manier willen ze hen in de bloemetjes zetten omdat ze tijdens de coronacrisis heel veel mensen helpen.

“We staken de handen uit de mouwen en creëerden een bedankingspakket dat bestaat uit zowel hartige als zoete lekkernijen”, zegt Gertjan Goemaere. “Dit als teken van appreciatie en dank voor het harde werk tijdens deze moeilijke periode. Deze pakketten zullen in vele woonzorgcentra worden bezorgd. Het is echter onmogelijk om iedere zorgverstrekker een bedankingspakket aan te bieden, wat niet weg neemt dat we hen via deze weg willen bedanken en veel moed toewensen.”

Heropstart-pakketten

Met het oog op de herstart in het horeca kanaal is DV Foods ook van plan om heropstart-pakketten aan te bieden. “Hiermee willen we de voltallige horeca een duwtje in de rug geven die de opstart wat zal vergemakkelijken”, zegt Gertjan. “Ook dit pakket zal hartige en zoete lekkernijen bevatten waar de horeca wel weg mee weet. Geïnteresseerden moeten de website in het oog houden, aangezien ze zich daar kunnen inschrijven.”