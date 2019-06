Drievoudig jubileum: bib, Vondel en Ter Borcht zijn 20, 30 en 40 jaar oud Feestjaar met allerlei activiteiten op verschillende locaties Valentijn Dumoulein

13 juni 2019

16u05

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Meulebeke De bib, ontmoetingscentrum Vondel en recreatiedomein Ter Borcht mogen dit jaar respectievelijk 20, 30 en 40 kaarsjes uitblazen. Dat drievoudig jubileum laat de gemeente niet zomaar passeren. De komende maanden staan er verschillende feestelijke activiteiten op het programma.

20 jaar bib

De bib zette het verjaardagsfeest eerder dit jaar al in gang met een reeks gelegenheidstentoonstellingen. “We hadden er al over Bob Dylan en lokaal karikaturist Hans Vanneste en later dit jaar exposeren we nog kunst van Rik Vermeersch (aquarellen, van 3 tot en met 31 juli), Lies Vanloocke (schilderijen, van 25 augustus tot en met 2 oktober), van Marc en Anneke Dejonghe (schilderkunst, van 6 oktober tot en met 12 november) en Frans Vercoutere (schilderkunst, van 17 november tot en met 29 december”, somt schepen Danny Bossuyt op. “Als kers op de taart is er elke woensdag in juli en augustus een XL-zomerterras in de bib. In de voormiddag zijn er ook proevertjes, een striphoek, vertelmomenten, enz...”

30 jaar Vondel

In ontmoetingscentrum Vondel is er op 21 september de feestelijke start van het nieuwe cultuurseizoen, met de nieuwste comedyshow van Jens Dendoncker. Ook actrice Leen Dendievel (Thuis) komt langs voor een lezing over haar boek Asem, dat gaat over paniekaanvallen en de oorzaak daarvan. De abonnementsverkoop start op dinsdag 25 juni. Vanaf 1 augustus kun je losse tickets kopen via de dienst Vrije Tijd.

40 jaar Ter Borcht

Recreatiedomein Ter Borcht krijgt op 30 augustus een verjaardagsfeest met de Nacht van Ter Borcht. ’t West-Vlaamse Hart vertoont ’s avonds de animatiefilm Coco in open lucht en je kunt er in een eigen tentje blijven slapen. Er zijn ook verschillende randactiviteiten. Meer info op www.westvlaamsehart.be/nachtvanterborcht of 051/27.55.50.

Afsluiten gebeurt met het vuurspektakel Incontri#2 op vrijdag 25 oktober. “Vanaf 19.30 uur kun je dat bewonderen in het park achter het gemeentehuis”, besluit de schepen. “Bij valavond steken we de vuren aan en nodigen we iedereen uit voor een magisch vuurspektakel met Italiaans tintje.”