Drassige voetbalvelden KFC Meulebeke zijn al weken onbespeelbaar Valentijn Dumoulein

06 maart 2020

13u27 0 Meulebeke De doortocht van enkele stormen in februari en de overvloedige regen van de voorbije weken heeft ervoor gezorgd dat de oefenvelden en het eerste terrein van voetbalclub KFC Meulebeke momenteel onbespeelbaar zijn. De voorbije weken zijn heel wat trainingen en wedstrijden al meermaals afgelast.

De eerste afgelasting van buitentrainingen dateert al van begin februari. “Dat scenario heeft zich in februari en begin maart verschillende keren herhaald”, zegt bestuurslid Pieterjan Delbaere van KFC Meulebeke. “De velden waren in zo’n drassige en modderige staat dat spelen gewoon niet meer mogelijk was. We zijn niet de enige in de regio die met deze problematiek te maken hebben, maar dat maakt het natuurlijk niet minder onaangenaam. Soms konden we als alternatief terecht in de sporthal, maar die is meestal bezet door andere clubs. We zijn ook al eens gaan fitnessen als alternatief, maar dat kan je natuurlijk niet blijven doen. Op den duur wil je ook gewoon trainen en wedstrijdritme opdoen.”

Kunstgras

Voor de match van de provinciale beloftes dit weekend valt de beslissing pas vrijdagavond. “De roep naar een kunstgrasveld klinkt alleen maar luider, al besef ik ook dat zoiets nog niet voor meteen is”, zegt Pieterjan. “We hebben een goed contact met het gemeentebestuur en weten dat er in het meerjarenplan voorlopig niets is opgenomen en dat de politieke situatie momenteel ook niet makkelijk is. Toch hopen we dat er op termijn werk wordt van gemaakt, zodat we deze situatie in de toekomst kunnen vermijden.”