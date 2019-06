Dochter verkoopt 700 (!) schilderijen van kunstenares Frida Coudenys Valentijn Dumoulein

27 juni 2019

14u18

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke Wie nog een schilderij zoekt om zijn huis mee op te fleuren en daar geen astronomische bedragen voor op tafel wil gooien moet dit weekend in zaal Ter Deeve zijn. Claudine Kindt verkoopt er het grootste deel van het oeuvre van haar moeder Frida Coudenys. Zij overleed vorig jaar op 76-jarige leeftijd.

De liefst zevenhonderd schilderijen van Frida staan nu nog netjes gestapeld, afgestoft en van een prijskaartje voorzien in de woonkamer van het ouderlijke huis in de Elbestraat. Dit weekend staan ze uitgestald in de grote zaal van woonzorgcentrum Ter Deeve, waar iedereen een kijkje kan komen nemen en eventueel een koopje doen.

Vogels spotten

Frida kreeg de passie voor de schilderkunst nadat ze in 1965 met Rafaël Kindt trouwde. “Hij was stukadoor en zij huishoudster en in de weinig vrije tijd die hen restte vond ze ontspanning in tekenen en schilderen”, vertelt dochter Claudine. “Gaandeweg veranderde haar stijl en schilderde ze meer impressionistische taferelen. Er ging een enorme kleurenpracht van uit, maar een vaste vorm had het niet. Mijn moeder was spiritueel van aard en nauw met de natuur verbonden en ook dat reflecteerde zich in haar werk. In veel van haar schilderijen kan je dan ook vogels spotten. Vaak waren dat uilen of arenden. Na de dood van mijn vader in 2000 kon ze haar emoties in haar werk kwijt en volgden er ettelijke schilderijen. Ze heeft geen vaste stijl, maar als ik er dan toch een naam op moet plakken zou ik het naïeve kunst met een eigen blik op de realiteit noemen.”

Frida was lid van de lokale kunstkring en exposeerde regelmatig haar werk. “Ze is in eigen gemeente wel bekend met haar werk”, meent Claudine. “Helaas kreeg ze zes jaar geleden dementie en trok ze in het woonzorgcentrum in. Daar is ze nog vier jaar dapper verder blijven schilderen. Ze schakelde op het eind zelfs nog over op haar vingers, tot het helemaal niet meer ging. Op 12 mei vorig jaar is ze overleden.”

“Te veel om allemaal te houden”

Claudine heeft zelf heel wat mooie schilderijen van haar moeder hangen en bewaart er nog enkele speciale. “Maar het waren er echt te veel om zelf allemaal te houden”, zegt ze. “We gaan het ouderlijk huis nu renoveren. In een van de kamers prijken overigens mooie taferelen die ze op de muur had geschilderd. Het had geen nut dat al die schilderijen op zolder zouden blijven liggen. Dan doen we er maar beter iemand plezier mee. Vandaar het idee voor de verkoop dit weekend in Ter Deeve.”

Claudine belooft voor elk wat wils, zowel qua stijl als prijs.“Het gaat zeker niet om een veiling, maar iedereen kan rustig kijken en we werken met vaste prijzen”, verzekert Claudine. “Ik heb een expert onder de arm genomen die de waarde van de schilderijen heeft bepaald. De prijzen vallen heel goed mee en variëren van 5 à 10 euro voor kleine exemplaren tot 70 euro voor de grootste doeken. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk schilderijen een nieuwe thuis vinden.”

De verkoop van Frida’s oeuvre gaat op zaterdag 29 en zondag 30 juni van 10 tot 18 uur door in zaal Ter Deeve in de Bonestraat 24.