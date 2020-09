Dit najaar geen cultuurvoorstellingen in ontmoetingscentrum Vondel Valentijn Dumoulein

03 september 2020

10u22 0 Meulebeke Het gemeentebestuur van Meulebeke heeft beslist dat er dit najaar geen cultuurvoorstellingen in ontmoetingscentrum Vondel zullen doorgaan. Hoewel er van de Veiligheidsraad voorstellingen voor maximum 200 mensen mogen doorgaan, speelt de gemeente liever op veilig en stelt ze het gros van de voorstellingen uit naar 2021.

“Lukt dat niet, dan zorgen we voor een waardig alternatief”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “Eenmaal het nieuwe programma vastligt, maken we het bekend.” Evenementen kunnen in Meulebeke wel terug doorgaan, maar onder strikte voorwaarden. Zo moeten ze vooraf ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeente, die ze aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid. Wie een zaal wil huren in Vondel voor een activiteit, moet eveneens dezelfde procedure volgen.