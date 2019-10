Dienstencentrum zoekt teken- en schilderleraars Valentijn Dumoulein

21 oktober 2019

12u52 0 Meulebeke Dienstencentrum Ter Deeve is op zoek naar vrijwilligers die vanaf september 2020 lessen schilderen en tekenen willen geven.

Het dienstencentrum is op zoek naar een creatieve leider die heel wat kennis heeft over verschillende teken- en schildertechnieken. Ook wie maar één bepaalde vaardigheid goed kan en deze wil delen is welkom zich kandidaat te stellen. Kandidaten zijn vrij om leuke thema’s aan te brengen om zo de deelnemers iets nieuws aan te leren. Ze moeten ook de verantwoordelijkheidszin hebben om met de groep op stap te gaan. De lessen zijn wekelijks op donderdag van 14 tot 16.30 uur en vinden niet plaats tijdens schoolvakanties.

Het dienstencentrum biedt een leuke crearuimte aan met opbergplaats. Er is ook de mogelijkheid om jaarlijks een vernissage te organiseren. Kandidaten ontvangen een beperkte vergoeding en eventuele onkosten worden terugbetaald. Meer info bij Griet Verstrynge op 051/48.61.93 of dienstencentrum@meulebeke.be.