Derde Schotjes Wielerquiz in Vondel Valentijn Dumoulein

05 februari 2020

15u52 0 Meulebeke Op vrijdag 14 februari is er de derde editie van Schotjes Wielerquiz in ontmoetingscentrum Vondel. Wie zijn wielerkennis wil testen in het gezelschap van drie andere vrienden of vriendinnen, kan dat om 20 uur komen doen.

De quiz gaat door in zaal Mouterij, toegankelijk via de Dwarsstraat 2. Ploegen van maximum vier mensen mogen zich inschrijven. De inkom bedraagt twintig euro per ploeg. Inschrijven kan via carlos.delaere@telenet.be. Alle ploegen moeten minstens een kwartier op voorhand aanwezig zijn.