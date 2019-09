Derde Bèreretrokoers schot in de roos Sam Vanacker

24 september 2019

12u43 28 Meulebeke De derde editie van de Bèreretrokoers van afgelopen weekend werd zonder meer een schot in de roos. 120 renners verschenen aan de start in de Tieltstraat, terwijl er 78 kleuters meereden met de kleuterkoers. Speciale gast voor deze editie was Johan Museeuw. De winst ging naar Kim Devroye.

Door het einde van café De Gilde in de Pittemstraat lag de start- en aankomstplaats dit keer aan de snookerzaak in de Tieltstraat, al bleek die verhuis geen nadeel. “Een toplocatie”, zegt medeorganisator Thierry Verbrugghe. “We kregen niets dan positieve reacties. Voor de kleuterkoers om 15.30 uur waren 78 kleuters ingeschreven en elk van hen kreeg na afloop een zakje snoep. En bij de start van de eigenlijke koers om 18 uur hebben we nooit meer volk gehad. Eerst vertrok onze belleman, gevolgd door twee stokoude retrofietsen en twee oldtimers met onze burgemeester en Johan Museeuw aan boord. In hun kielzog reden 120 renners. Het werd zonder meer een volkfeest.”

Kim Devroye kwam uiteindelijk als eerste over de meet, Jean-Pierre Deloof en Steven Feys werden respectievelijk tweede en derde. “Voor ons zijn alle deelnemers eigenlijk winnaars”, zegt Verbrugghe. “De bèreretrokoers is geen koers om te winnen, maar eentje om te beminnen. Sommige renners zijn zelfs even gestopt in een van de cafés langs het parcours om eentje te drinken. Dat toont prima aan hoe goed de sfeer zat. Op naar de vierde editie.”