Decoratiezaak schenkt stof voor mondmaskers, Ter Deeve zoekt vrijwilligers om ze te naaien Valentijn Dumoulein

19 maart 2020

17u06 0 Meulebeke Het gemeentebestuur van Meulebeke is op zoek naar mensen die mondmaskers willen naaien. Wie zich kandidaat stelt, kan naar dienstencentrum Ter Deeve in de Bonestraat 24 gaan en daar gratis een patroon en de nodige stoffen krijgen.

“Met deze oproep willen we een antwoord bieden op het groot tekort aan mondmaskers door de coronacrisis”, zegt Ines Cardoen van het dienstencentrum. “De huisartsenkring van Tielt heeft er dringend nodig en daarnaast willen we er ook geven aan ons personeel, dat in deze periode maaltijden aan huis blijft leveren. Ook de gemeentelijke diensten willen we van mondmaskers voorzien, denk maar aan de buitenschoolse kinderopvang. Wij leggen hier alles klaar. De mensen moeten alleen stof en het patroon ophalen en ze kunnen aan de slag.”

De gemeente kreeg heel wat rollen stof cadeau van lokale stoffenwinkel Lian, waar ze zelf ook mondmaskers aan het naaien zijn. “Onze productie ligt nu toch stil en het personeel kan mondmaskers komen maken”, zegt Annelies Vervaecke. “Na de eerste dag zaten we door onze eigen voorraad stof heen, maar ondertussen zijn we via een leverancier nog aan vier extra rollen geraakt. We gaan verder zolang de voorraad het toelaat.”

Wie thuis mondmaskers maakt, kan die in Ter Deeve komen afgeven. Het dienstencentrum zorgt ervoor dat ze bij de juiste instanties terechtkomen. Je kunt er in de week terecht van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.