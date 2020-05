Decoratie- en stoffenwinkels overrompeld door grote vraag: “Tot 200 bestellingen voor mondmaskers per dag” Valentijn Dumoulein

04 mei 2020

06u00 0 Meulebeke Door de enorme vraag naar mondmaskers steken heel wat stoffenwinkels in onze regio een tandje bij. Vanaf maandag mag De Stoffengalerij in Staden weer de deuren openen, maar online doet hun verkoop het nu al enorm goed. Bij Decoratie Lian in Meulebeke worden ze dan weer overrompeld door bestellingen. “We krijgen er tot 200 per dag, meer kunnen we ook niet aan”, klinkt het.

De Stoffengalerij in Staden bestaat al vier jaar, maar uitbaatster Sabrina Dewulf heeft het nog nooit zo druk gehad als de voorbije weken. Haar zaak mag pas maandag weer de deuren openen, maar de bestellingen bleven al die tijd via haar webshop verder binnen lopen. “Niet lang na de start van de crisis had ik al een extra luikje rond mondmaskers op mijn website geplaatst en dat heeft zijn vruchten afgeworpen”, zegt ze. “Maar sinds de Veiligheidsraad bekendmaakte dat mondmaskers vanaf 4 mei op het openbaar vervoer verplicht zijn en ook een rol zullen spelen in de heropstart van het dagelijks leven is er hier een bom ontploft”, glimlacht ze.

Tekort aan elastiek

“Negentig procent van de bestellingen bestaat nu uit katoen om zelf mondmaskers te maken. Het voordeel is dat je hier zelf je stofjes kan kiezen en daar is dus best veel vraag naar. Alleen zitten we zo goed als door onze voorraad elastieken en lintjes heen. Onze leveranciers kunnen de drukte nauwelijks de baas. Ik verwacht begin deze week een nieuwe grote hoeveelheid elastieken voor mondmaskers, zodat ik zowel online shoppers als mensen die fysiek in de winkel langskomen, kan bedienen.” Sabrina ziet het bij de heropstart van het fysieke luik wel goed komen. “Mijn zaak is niet bijster groot en er kan maar één iemand per keer binnen, dus daar kunnen al geen problemen rond social distancing ontstaan”, besluit ze.

Bestellingen

Ook decoratiezaak Lian uit Meulebeke helpt waar ze kan, maar ze moet voorlopig nog gesloten blijven. Er is een confectieatelier en daarnaast is de zaak gespecialiseerd in zonneweringen en woningtextiel. “Omdat onze productie toch lange tijd stil lag, zijn we een eind geleden overgeschakeld op het maken van mondmaskers voor de zorgsector”, zegt zaakvoerster Annelies Vervaecke. “Sinds kort focussen we ook op orders voor particulieren en bedrijven. De drukte is enorm toegenomen. Per dag krijgen we toch wel bestellingen voor 200 mondmaskers binnen. Ik noteer met één andere persoon de bestellingen en één iemand houdt zich voltijds bezig met het stikken van de maskers. “

Order geweigerd

Het aantal bestellingen per klant loopt bij Lian enorm uiteen. “De ene bestelt er twintig stuks, de ander tachtig”, zegt Annelies. “Zolang dat binnen de perken blijft kunnen we het aan. Zo moesten we bijvoorbeeld wel een order van 800 stuks van een school weigeren omdat we zoiets logistiek helaas niet de baas kunnen. De meeste mensen bellen ons, maar je kan hier ook terecht om via een sas een order te plaatsen. We zijn al een eind voluit aan het draaien, maar blijven ook de komende tijd paraat staan om andere mensen in deze moeilijke tijden verder te helpen.”