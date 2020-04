De Zonnewende herdenkt verongelukte Veronique (48) jaar na ongeval online LSI

03 april 2020

10u52

Bron: LSI 0 Meulebeke Woon- en zorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke heeft via een online herdenkingsmoment hun teamcoördinator Veronique Vandenberghe (48) uit Meulebeke herdacht. Op 5 april vorig jaar overleed toen ze met haar fiets onder een vrachtwagen terecht kwam in Tielt. “Je bent nog bij velen in de gedachten”, klonk het tijdens het moment, dat omwille van de coronamaatregelen digitaal werd gehouden.

Op 5 april verongelukte Veronique op het kruispunt van De Vierhoek, waar de Sint-Michielstraat, Vredestraat en Stationsstraat samenkomen. Ze belandde met haar fiets onder een vrachtwagen en stierf ter plaatse. Het plotse overlijden van Veronique was zowel voor haar familie als het Meulebeekse rusthuis Sint-Vincentius, waar ze al 27 jaar aan de slag was, een zware klap. Het woon- en zorgcentrum gaat ondertussen als De Zonnewende verder, maar Veronique zijn ze er niet vergeten. Om haar te herdenken in deze coronatijden werkten pastores Mia Vervaeck en algemeen directeur Mieke Van Acker iets uit om toch een zekere verbondenheid te creëren. Een korte toespraak en tal van foto’s met mooie herinneringen fleurden het herdenkingsmoment op. Veronique was in sint-Vincentius teamcoördinator en als hoofdverpleegkundige verantwoordelijk voor een team en een afdeling met dementerende bejaarden.