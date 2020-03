De Zonnewende extra alert voor coronavirus: officiële opening nieuwbouw uitgesteld Valentijn Dumoulein

05 maart 2020

12u12 0 Meulebeke De officiële opening van het nieuwe woonzorgcentrum De Zonnewende wordt uitgesteld omwille van de verhoogde waakzaamheid rond de verspreiding van het coronavirus. De opening stond voor morgen vrijdag 6 maart gepland, maar is nu dus geannuleerd. “Dit gaat om een preventieve maatregel”, zegt woonzorggroep GVO.

Het nieuwe woonzorgcentrum is al sinds november in gebruik, maar de officiële opening stond voor morgen gepland. “Het gaat om een preventieve maatregel”, zegt Hanneleen Deseranno van GVO. “We volgen voor al onze woonzorgcentra de adviezen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat betekent dat grote festiviteiten – zoals de officiële opening van de Zonnewende - tijdelijk worden uitgesteld. Bezoek blijft wel mogelijk, maar aan famiile en personeel vragen we om de hygiënische preventiemaatregelen te respecteren. Dat betekent je handen veelvuldig wassen, elkaar begroeten zonder contact te maken en te niezen in je elleboog of een zakdoekje. We vragen ook aan personeel en bezoekers om niet naar het woonzorgcentrum te komen indien ze zich niet goed voelen.Deze maatregelen worden elke dag geëvalueerd op basis van de adviezen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

Ook geen Dag van de Zorg

Ondertussen raakte bekend dat ook de Dag van de Zorg op zondag 15 maart uitgesteld is. Ook De Zonnewende ging deelnemen aan die opendeurdag voor zorginstellingen in heel Vlaanderen, maar Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft beslist alles uit te stellen tot de verspreiding van het virus voldoende onder controle is.