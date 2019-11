De Karels vieren zeventigjarig bestaan met ‘Midzomernachtsdroom’ Valentijn Dumoulein

06 november 2019

12u41 3 Meulebeke Koninklijke Toneelvereniging De Karel van Mander-Ghesellen – in de volksmond De Karels – mogen dit jaar zeventig kaarsjes uitblazen. Dat jubileum wordt gevierd met de nieuwe voorstelling ‘Midzomernachtsdroom’, een bewerking van het beroemde stuk van William Shakespeare.

De Karels hebben een lange geschiedenis. Ooit begonnen ze met toneelvoorstellingen aan cinemazaal Roxy, later verhuisden ze naar jongensschool Sint-Amands en ondertussen voeren ze hun voorstellingen op in zaal Ter Deeve. “Voor ons nieuwste stuk staan we met zeventien mensen op de planken”, weet Katelijne Vervaeke. “We gaan het stuk dan ook met de nodige bravoure en intensiteit brengen. We zijn ook blij dat we sinds kort weer over enkele jonge acteurs beschikken en die zullen er straks volledig voor gaan. De korte samenvatting van ‘Midzomernachtsdroom’ zou ik als volgt omschrijven: het huwelijk tussen hertog Theseus en amazonekoningin Hippolyta zal gevierd gaan worden. Hippolyta brengt een probleem naar voor. Egeus, de vader van haar vriendin Hermia wil dat Hermia trouwt met Demetrius. Maar Hermia is verliefd op Lysander en hij op haar. De regie is in handen van Bastiaan Maertens.”

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 23, woensdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 november, telkens om 20 uur. Op zondag 24 november is er om 17.30 uur ook een opvoering in zaal Ter Deeve in de Bonestraat 24. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle spelers en bij breiboetiek Marielijne op de Plettinckplaats 3. Tickets kosten tien euro. Meer info op 051/48.76.30.