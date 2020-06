Dagverzorgingscentrum DiMA terug van start Valentijn Dumoulein

03 juni 2020

19u32 0 Meulebeke Dagverzorgingscentrum DiMA is voortaan weer gedeeltelijk open. Mensen kunnen er in een beperkte groep terecht zodat de anderhalve meter afstand gerespecteerd blijft.

Verder gelden de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus, zoals het ontsmetten van de handen, materialen en gebruiksvoorwerpen. “We kunnen opnieuw rekenen op het vervoer van taxi Hendriks, die maximum vier personen per rit kan vervoeren”, laat het centrum weten. “Dan volgt een ontsmettingsprocedure vooraleer er nieuwe personen in de taxi kunnen. Het is aanpassen voor ons allemaal, want het gezellig dicht samenzitten zal tijdelijk niet meer gelden. Gelukkig konden we de voorbije periode wel onder de noemer ‘DiMA on the road’ op bezoek bij onze bezoekers thuis. Aan de deur overhandigden we hen een geschenkje.”