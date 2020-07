Dagverzorgingscentrum Dima dicht na coronabesmetting Valentijn Dumoulein

28 juli 2020

Dagverzorgingscentrum DiMa sluit twee weken de deuren naar aanleiding van een positieve coronatest bij één van de bezoekers.

Het dagverzorgingscentrum bij woonzorgcentrum De Zonnewende mocht zijn werking na de lockdown begin juni terug opstarten, maar moet nu dus terug dicht. Het gaat om een voorzorgsmaatregelen. Alle leden van de bubbel en de medewerkers die in het dagverzorgingscentrum werken zijn intussen getest. Besmettingsgevaar voor inwoners van het woonzorgcentrum is er niet. Sinds de lockdown is het helemaal afgesloten van het woonzorgcentrum.