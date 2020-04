Dagverzorgingscentrum bezoekt mensen thuis met rolstoelfiets Valentijn Dumoulein

16 april 2020

12u33 0 Meulebeke Ook dagverzorgingscentrum DiMa uit Meulebeke houdt al een hele poos verplicht de deuren dicht, maar dat betekent niet dat het zijn gebruikers in de kou laat staan. Enkele vrijwilligers bezoeken regelmatig hun 30 verschllende bezoekers met een speciale fiets.

“In deze paasperiode hebben we voor elke gebruiker een attentie”, vertellen coördinator Nathalie De Muynck en medewerker Jasmien Espeel. “We hebben die aan huis gebracht met de rolstoelfiets van woonzorgcentrum De Zonnewende. Door gebruik van die fiets te maekn houden we ons aan de regel van social distance. Ook bij de gebruikers thuis behielden we de nodige afstand en was er geen lichamelijk contact, al was dat niet evident. Veel van onze bezoekers houden immers van een stevige knuffel of handdruk.”