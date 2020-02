Cultuurraad zoekt kandidaten Cultuurtrofee Valentijn Dumoulein

04 februari 2020

13u38 0 Meulebeke De Meulebeekse Cultuurraad reikt dit jaar voor de vierde maal de Cultuurtrofee uit en is op zoek naar kandidaten. Dansgroep Folle et Fou, kunstenaar Frans Vercoutere en het Davidsfonds mochten reeds deze prijs in de wacht slepen.

Ken je iemand die een bijzondere artistieke of culturele prestatie heeft geleverd , iemand die het culturele imago van de gemeente Meulebeke mee op de kaart heeft gezet of een Meulebeekse vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied? Dan kan je hem of haar voorstellen als kandidaat voor de cultuurprijs.

Elke Meulebekenaar of Meulebeekse vereniging die zich op cultureel gebied verdienstelijk heeft gemaakt kan deze trofee in de wacht slepen. Een jury – bestaande uit o.a. niet-Meulebekenaren en 1 lid van het dagelijks bestuur van de cultuurraad – zal alle kandidaturen beoordelen en de laureaat bekend maken op de avond van de prijsuitreiking. Deze vindt plaats op vrijdag 16 oktober om 19 uur in Ter Deeve.

Bezorg de kandidatuur voor 1 mei aan Joost Pollet, secretaris van de cultuurraad, Godshuisstraat 9a, 8760 Meulebeke of via mail naar joost.pollet@skynet.be. Je stelt je kandidatuur schriftelijk voor met vermelding van de loopbaan van je kandidaat en waarom deze kandidaat volgens jou de Cultuurprijs verdient.

Het volledige reglement vind je op www.meulebeke.be .