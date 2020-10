Creatief met coronaregels: West-Vlaamse clubs vervroegen match zodat kantine eerder kan openen Valentijn Dumoulein Erik De Block

07 oktober 2020

17u45 7 Meulebeke Het strengere sluitingsuur voor cafés dat vrijdag ingaat geldt ook voor kantines van voetbalclubs, maar daar hebben enkele West-Vlaamse club een oplossing voor. De thuiswedstrijd van zaterdagavond is in samenspraak met de tegenstander vervroegd, zodat de kantine wat eerder open kan. “De inkomsten die we daarmee genereren zijn te belangrijk”, klinkt het.

KFC Meulebeke zou zaterdagavond om 19 uur het eerste elftal van WS Lauwe ontvangen, maar het startuur is vervroegd naar 18 uur. Hetzelfde verhaal bij KM Torhout, waar ze ook een uurtje eerder het veld op stappen tegen concurrent FC Lebbeke. “Dat verplichte vroegere sluitingsuur voor onze kantine zou sowieso omzetverlies met zich mee brengen”, zegt Pieterjan Delbaere van KFC Meulebeke. “En dat terwijl onze vaste kosten blijven doorlopen. We kunnen die centen dus goed gebruiken. Daarom hebben we in samenspraak met onze tegenstander beslist om de wedstrijd te vervroegen zodat de kantine een uurtje vroeger open kan. We doen daarbij het nodige om alles coronaproof te laten verlopen, zowel in de kantine, als aan de inkom en op de tribune.Of we dit voor elke thuiswedstrijd op zaterdag gaan doen? Wellicht wel, al hangt dat natuurlijk af van de bereidwilligheid van de opponent.

Bij KM Torhout passen ze dezelfde werkwijze toe. “De inkomsten die we via de kantine binnen krijgen zijn te belangrijk”, klinkt het daar. “Al gaan we voor de nabije toekomst wel bekijken om zoveel mogelijk wedstrijden naar zondagnamiddag te verplaatsen in plaats van vroegere matchuren voor te stellen.”