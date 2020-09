Coronacijfers in Meulebeke stijgen fors, donderdag beslissing over kermis Valentijn Dumoulein

16 september 2020

16u53 6 Meulebeke Meulebeke is tot nu toe redelijk gespaard gebleven van het coronavirus, maar daar is pas verandering in gekomen. Zeventien Meulebekenaren hebben recent positief op het virus getest. Dat bevestigt burgemeester Dirk Verwilst, die morgen met zijn college beslist of het kermisweekend van 19 en 20 september al dan niet kan doorgaan.

In de Mandelstreek telden tot nu toe Roeselare en Tielt het meeste aantal coronapatiënten, respectievelijk achttien en zeventien. Dat een kleinere gemeente als Meulebeke er ook plots zeventien telt, is opmerkelijk.“Dat klopt, maar het gros van de gevallen situeert zich binnen één familie”, verklaart de burgemeester de hoge cijfers. “In het begin hielden ze zich niet strikt aan de quarantainemaatregelen, waardoor het virus zich binnen de familie kon vermenigvuldigen. Ondertussen volgt de politie hun quarantaine goed op en houden ze zich wel aan de regels.”

“Helaas zijn er ondertussen enkele nieuwe aparte gevallen bij gekomen, waaronder enkele jongeren die in Portugal gaan feesten zijn. Eerstdaags laten verschillende inwoners zich ook (opnieuw) testen. Dat kan zowel nog een impact op de cijfers hebben. Donderdag krijgen we die info en aan de hand daarvan beslissen we of het kermisweekend van 19 en 20 september wel kan doorgaan. Aanvankelijk hadden we een coronaproof kermis voorzien, maar in het licht van die nieuwe cijfers evalueren we donderdag opnieuw de situatie.”