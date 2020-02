Chauffeur zwaargewond na inhaalmanoeuvre collega: heraanleg weg gepland, werkgever hoopt dat het goede les geweest zal zijn LSI

22 februari 2020

12u39

Bron: LSI 14 Meulebeke Langs de Pittemstraat in Meulebeke is zaterdagvoormiddag iets voor 10 uur een chauffeur van een vleesgroothandel uit Meulebeke zwaargewond geraakt bij een ongeval. Dat gebeurde bij een inhaalmanoeuvre van een collega.

Beide koelwagens reden op de kaarsrechte weg van Pittem naar Meulebeke. Plots besliste de achteropliggende chauffeur om zijn collega in te halen. Dat liep evenwel fout. Fabio D. uit Izegem verloor de controle over het stuur, haperde aan de koelwagen van zijn collega en boorde zich links van de weg door een brievenbus, haag en pilaar naast de oprit van een woning.

De man zat gekneld in zijn bestelwagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij kreeg de eerste zorgen van een MUG-team toegediend. Daarna ging het naar het ziekenhuis in Tielt. Zijn toestand is stabiel. De weg tussen Pittem en Meulebeke bleef tot de middag plaatselijk afgesloten voor het verkeer.

De ravage was behoorlijk groot: brokstukken van de vernielde brievenbus en pilaar lagen in het rond verspreid. Volgens buurtbewoners wordt er op de weg vaak veel te snel gereden. “Dat klopt”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “Er mag 70 km/u gereden worden en vaak worden er snelheden boven 100 km/u gehaald. In de eerste plaats is dat de verantwoordelijkheid van de automobilisten zelf natuurlijk. Maar de plannen voor de heraanleg zijn klaar. Het is enkel wachten op de goedkeuring van het meerjarenplan om nog voor het zomerverlof aan de werken te kunnen beginnen. Er zullen veiliger fietspaden komen en asverschuivingen om de snelheid te milderen.”

Werkgever Bert Maes van de gelijknamige vleesgroothandel kwam ook ter plaatse een kijkje nemen. “In de eerste plaats ben ik tevreden dat het niet nog erger is afgelopen”, reageert hij. “Natuurlijk kan ik niet goedkeuren dat mijn werknemers te snel rijden. Ik moedig het alleszins niet aan want de boetes moeten ze zelf betalen. Het is jammer dat er eerst zoiets moet gebeuren maar ik hoop dat ze er hun lessen uit zullen trekken. Het was misschien een jeugdzonde, het zijn wel goede werkers en ik heb ze nodig.”