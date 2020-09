Cateraar slaakt zucht van opluchting: “Nu alle zeilen bijzetten voor het najaar” Sam Vanacker

24 september 2020

15u21 0 Meulebeke Vanaf 1 oktober gelden er geen maximumcapaciteiten meer voor huwelijks- en verjaardagsfeesten en mogen traiteurs en cateraars de regels van de horeca volgen. Claude Deruyck van Prêt-à-Manger uit Meulebeke, die eind augustus een noodkreet slaakte in een open brief naar de overheid, reageert opgelucht. “Alle geplande feesten kunnen doorgaan en de nieuwe aanvragen stromen binnen. Het signaal is duidelijk aangekomen.”

Claude en zijn echtgenote Karin braken op 23 augustus een lans voor een versoepeling van de maatregelen voor hun sector. Ze pleitten er toen voor om de maatregelen die al langer voor de horeca gelden ook toe te passen op feesten en professioneel georganiseerde evenementen. Precies hetgeen de Veiligheidsraad woensdag besliste. “Ik ben niet meteen juichend uit de zetel gesprongen zoals vorige keer”, lacht Claude. “Na verschillende bronnen te hebben gecheckt om zeker te zijn heb ik wel meteen een bericht op onze facebookpagina gezet dat we er terug tegenaan zouden gaan. Uiteraard is dit fantastisch nieuws voor onze sector. Wilmès heeft bijna letterlijk de versoepelingen waar we om vroegen doorgevoerd. Daar zijn we dankbaar voor. Er is weer hoop en perspectief.”

De versoepeling komt geen moment te vroeg. “Vorig weekend hebben we in beperkte kring nog twee communiefeesten gedaan, telkens voor bubbels van tien. Maar in oktober staan nog eens vijftien feesten op de agenda, bijna allemaal communies die oorspronkelijk in april, mei en juni gepland waren. Die zullen gelukkig allemaal kunnen doorgaan zonder beperking op het aantal gasten. En tegelijk komen er al nieuwe aanvragen binnen. Het wordt alle zeilen bijzetten voor het najaar, maar we zijn gemotiveerder dan ooit tevoren.”

Steunmaatregelen

Ook Horeca Vlaanderen reageerde al positief op de versoepelingen, maar blijft ijveren voor steunmaatregelen. “Dat we na maanden vechten deze ongelijkheid hebben weggehaald, is een enorme stap vooruit. Een rechtvaardige beslissing voor alle sectoren van de horeca”, reageert CEO Matthias De Caluwe. “Intussen blijven we ijveren voor bijkomende steunmaatregelen, want die zijn nodig. Een orderboek is niet meteen gevuld. Maar vanaf 1 oktober kan de sector dankzij de Vlaamse regering wel een beschermingsmechanisme aanvragen. Dat wil zeggen dat wie in augustus en september 60% omzetverlies heeft geleden (zoals bijna alle feestzaaluitbaters en cateraars, red.) tot 7,5% van die omzet volgend jaar kan terugvorderen, met een maximum van 15.000 euro.”