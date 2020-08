Cateraar luidt alarmbel: “Er wordt met twee maten en twee gewichten gewerkt” Sam Vanacker

23 augustus 2020

16u19 0 Meulebeke Karin Decraemer en Claude Deruyck van cateraar Pret-à-Manger uit Meulebeke trekken aan de alarmbel. In een open brief aan premier Sophie Wilmès pleiten ze voor een versoepeling van de maatregelen voor hun sector. Volgens Karin en Claude wordt er met twee maten en gewichten gewerkt. “Rouwmaaltijden voor vijftig personen kunnen wel, terwijl ook pop-upbars perfect coronaproof kunnen werken. Waar is de logica?”

Voor cateraars en foodtrucks is het al langer tien na twaalf. Pret-a-Manger kan sinds 8 juni weer werken, maar er zijn geen babyborrels, communies of andere feesten mogelijk met meer dan tien gasten, dus is er eenvoudigweg geen werk. “Ons laatste grote feest was op 7 maart. We verzorgden toen de catering op een galabal voor ongeveer 500 man. Bij de eerste versoepeling hebben we in juli enkele kleinere feestjes gedaan, maar nu is de onzekerheid opnieuw groter dan ooit. De logica is hoe langer hoe meer zoek”, zegt Karin. “Bij elke veiligheidsraad groeit bij ons het ongeloof. Afgelopen donderdag zaten we tijdens de persconferentie op het puntje van onze stoel. Toen bleek dat rouwmaaltijden tot vijftig man weer toegestaan werden, sprongen we een gat in lucht.”

Tegenstrijdige communicatie

“Diezelfde middag nog heb ik naar de coronalijn gebeld voor verduidelijking”, pikt Claude in. “Ik vroeg of naast rouwmaaltijden ook communies of doopsels terug mochten. Ik kreeg te horen dat feestelijkheden met een religieuze inslag terug konden tot 50 man. Dolgelukkig heb ik daarop meteen een bericht op Facebook gezet met de boodschap dat we er terug tegenaan zouden gaan. Maar die euforie was van korte duur. Al snel bleek de info niet te kloppen. Toen ik een tweede keer naar de overheid belde kreeg ik te horen dat de versoepeling alleen voor rouwmaaltijden gold. Voor privéfeesten blijft de richtlijn tien man en niet meer. Nochtans kunnen we perfect een feest van meerdere personen organiseren volgens de coronanormen. Registratie per bubbel of per tafel, of zelfs met een volledige lijst van de gasten. Handhygiëne, mondmasker en nodige afstand: alles is perfect mogelijk.”

Restaurants en pop-upbars kunnen verschillende bubbels van tien tegelijk ontvangen en evenementen mogen straks terug met 200 man, buiten zelfs met 400. Maar een communiefeest in een tuin met vijftig man is niet toegestaan.” Karin Decraemer

“Het grote probleem is dat onze sector overal tussenin valt. Bovendien is er geen overkoepelende vereniging die druk kan zetten”, gaat Karin verder. “Er is geen wettelijk kader. Restaurants en pop-upbars kunnen verschillende bubbels van tien tegelijk ontvangen en evenementen mogen straks terug met 200 man, buiten zelfs met 400. Maar een communiefeest in een tuin met vijftig man is niet toegestaan. Nochtans kan dat ook perfect coronaproof verlopen. Onze agenda staat tot eind oktober vol met communies die al meermaals uitgesteld zijn geweest. Zoals het er nu naar uitziet, zullen die opnieuw niet kunnen plaatsvinden.”

Open brief

Claude en Karin goten hun bezorgdheden in een open brief die ze richting Sophie Wilmès, Jan Jambon en Nathalie Muylle stuurden. “Behalve dat we met onze vragen naar de coronalijn moeten bellen hebben we nog geen duidelijk antwoord gekregen. We willen echt niet negatief klinken, maar er moet dringend iets gebeuren. Veel kleine cateraars staan nu echt met het water aan de lippen. Wij zijn ondertussen 14 jaar bezig en hebben een buffer opgebouwd, maar 2020 is nu al een pikzwart jaar. Al hebben we ook het geluk dat we naast het cateringgedeelte ook een fysieke winkel hebben in Meulebeke en al langer aan huis leveren. Bovendien hadden we in februari net een nieuwe webshop gelanceerd. Maar ook wij zijn creatief moeten zijn.”

“Het grootste lichtpunt is de warmte en de steun die we van de mensen hebben gekregen. Heel veel mensen, ook mensen die we niet kennen, hebben ons de voorbije maanden een hart onder de riem gestoken en hebben heel bewust een bestelling geplaatst om ons te steunen. Daar zijn we oneindig dankbaar voor”, besluit Claude.