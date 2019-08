Caroline neemt met d’Oude Pekkerij vroegere stamcafé van haar vader over Valentijn Dumoulein

16 augustus 2019

16u12

Bron: Valentijn Dumoulein 3 Meulebeke Er waait een nieuwe wind door café d’Oude Pekkerij. Het contract met de vorige uitbaatster werd in juni verbroken en Caroline Vanhecke is voortaan de nieuwe waardin.

D’Oude Pekkerij in de Achtste Linielaan was vroeger ook wel bekend onder de naam Pallieter. “De vorige uitbaatster serveerde hier de voorbije jaren ook dagschotels, maar ik leg me toe op de essentie en ga alleen café houden”, vertelt Caroline. “Ik heb ervaring opgedaan in twee cafés in Veurne, maar ben oorspronkelijk van Meulebeke afkomstig. Ik was al langer op zoek naar een nieuwe horeca-uitdaging en toen ik hoorde dat d’Oude Pekkerij over te nemen stond, heb ik niet geaarzeld.”

Caroline serveert wel nog een croque of een portie gemengd, maar verder kunnen de klanten er voor allerlei drankjes terecht. “We hebben Cristal, Rodenbach en Hapkin van het vat. Verder hebben we een aanbod wijntjes en voor de dames staat er Bellini op de kaart. Het is de bedoeling dat je in een gezellig kader iets kunt drinken zonder al te luide muziek op de achtergrond.”

Dat het pand een hele geschiedenis heeft, vindt Caroline een pluspunt. “Dit café heeft een ziel. Het is vroeger nog het stamcafé van mijn overleden vader Jozef geweest, toen zijn nicht het nog uitbaatte. We zijn ook een van de weinige cafés in Meulebeke waar een tapbiljart staat. Bovendien willen we er later op de avond ook zijn voor leden van verenigingen die na hun activiteit hier iets willen komen drinken. Ik wil overigens nog eens mijn broer en kinderen bedanken voor het vele werk om het café op te knappen en klaar te maken voor de opening.”

D’Oude Pekkerij is iedere dag open om 10.30 uur en op zondag vanaf 10 uur. De sluitingsdag is dinsdag. Meer info op de Facebookpagina van D’Oude Pekkerij.