Carole en Geert nieuwe uitbaters van frituur Bèrefriet Valentijn Dumoulein

03 oktober 2019

17u53 16 Meulebeke Er waait een nieuwe wind bij frituur Bèrefriet in de Oude Paanderstraat. Carole Samyn en Geert Adam uit Kuurne hebben er de fakkel overgenomen van Johan Mestdagh en Cindy Delecluyse.

Johan en Cindy bakten elf jaar frietjes in Bèrefriet, maar door gezondheidsproblemen bij Johan moet het koppel nu de handdoek in de ring gooien. Geert en Carole nemen over. “We droomden er al langer van om een eigen frituur uit te baten”, zegt het koppel. Carole deed reeds ervaring op in frituur De Beke in Kortrijk, die door haar broer wordt uitgebaat. “Ik was dertig jaar technicus en Carol was operator bij Proximus, dus je kan wel van een carrièreswitch spreken. We hebben gelukkig ook een beetje horecaervaring zodat we niet onbeslagen op het ijs komen.”

Door de gezondheidsproblemen van Johan waren de openingsuren van Bèrefriet wat teruggeschroefd, maar die herstellen de nieuwe uitbaters nu in ere. “Dat betekent dat we voortaan terug vanaf woensdag tot en met zondag open zijn”, zeggen ze. “Iedereen kan hier tussen 11.30 en 13.30 en 17.30 en 22.30 uur een frietje komen eten. In het weekend kan dat tot 23 uur. Het aanbod blijft hetzelfde, buiten dat wij er zelfgemaakte hamburgers aan hebben toegevoegd, waaronder de Bereburger, met sla, tomaat, rode ui en een uniek sausje. Aan het interieur is niet veel veranderd, maar we hebben wel schermen bijgeplaatst. We willen dan ook verder zetten wat Johan en Cindy begonnen zijn en kiezen er daarom voor om ook de naam Bèrefriet te behouden.” Meer info op de Facebookpagina Bèrefriet.