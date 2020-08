Buurtsupermarkt Okay heropent in nieuw gebouw Valentijn Dumoulein

27 augustus 2020

15u45 2 Meulebeke Klanten van de Okay in de Astridlaan in Meulebeke kunnen vanaf vrijdag terug in hun vertrouwde supermarkt winkelen. Al zullen ze zich toch even moeten heroriënteren: het verouderde filiaal maakte plaats voor een nieuwbouw.

De oude Okay sloot in februari en verdween onder de sloophamer. In een half jaar verrees op dezelfde locatie een nieuwbouw van 650 vierkante meter. De nieuwe buurtsupermarkt beschikt over een uitgebreide versmarkt, extra koelmeubels, een nieuwe broodhoek en diepvrieskoffers. Daarnaast kreeg de winkel ook een ecologische update.

Meer producten

“Buiten de versmarkt hebben we extra koelmeubels geplaatst, zodat de tapas, charcuterie en patisserie nog meer in het oog springt”, zegt winkelverantwoordelijke Anja Grymonprez. “We hebben ook een groter aanbod aan geschenkmanden en door de extra ruimte kunnen we de klanten ook een ruimer gamma aan producten aanbieden.”

Duurzaam winkelen komt tot uiting door een koelsysteem dat werkt op propaan. “Een natuurlijk koelmiddel dat veel milieuvriendelijker is dan chemische koelmiddelen”, weet Anja. “Hierdoor daalt de CO2-uitstoot met negentig procent in vergelijking met een klassiek koelsysteem. De vrijgekomen warmte van de koeling recupereren we en daarnaast wekken we met zonnepanelen onze eigen energie op.”

Op de uitgebreide parking is nu plaats voor 51 wagens. De klanten kunnen ook hun elektrische wagen opladen bij de nieuwe laadpaal. In de fietsparking is plaats voor 14 fietsen. De nieuwe Okay opent op vrijdag 28 augustus en is van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 18.30 uur open.